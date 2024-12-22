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        Şarkıcı Murat Kekilli'nin annesi hayatını kaybetti

        Adanalı şarkıcı Murat Kekilli, annesi Sıdıka Kekilli'nin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 18:30 Güncelleme: 22.12.2024 - 18:30
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        Şarkıcı Murat Kekilli'nin annesi hayatını kaybetti
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        Adanalı şarkıcı Murat Kekilli, annesi Sıdıka Kekilli'nin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

        Kekilli, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Annemiz Sıdıka Kekilli Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. 'Allah rahmet eylesin.' diyenin akıbeti hayır olsun." ifadelerini kullandı.

        Sıdıka Kekilli'nin cenazesinin yarın öğle namazını müteakip Kabasakal Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

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