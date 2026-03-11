Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana'da iki katlı binada çıkan yangında bir kişi yaralandı

        Adana'nın Seyhan ilçesinde 2 katlı binanın alt katında çıkan yangında bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 18:09 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da iki katlı binada çıkan yangında bir kişi yaralandı

        Adana'nın Seyhan ilçesinde 2 katlı binanın alt katında çıkan yangında bir kişi yaralandı.

        Namık Kemal Mahallesi'nde 2 katlı binanın alt katında yangın çıktı.

        Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce müdahale edilen yangın, çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.

        Yangında yaralanan kişi, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail füzesi Türk TIR şoförünü hayattan kopardı!
        İsrail füzesi Türk TIR şoförünü hayattan kopardı!
        Trump'tan yeni açıklama: Savaş ben isteğimde bitecek
        Trump'tan yeni açıklama: Savaş ben isteğimde bitecek
        İran'dan Mücteba Hamaney açıklaması
        İran'dan Mücteba Hamaney açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        11 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        11 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İran'dan Dünya Kupası kararı!
        İran'dan Dünya Kupası kararı!
        Emekli bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Emekli bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Evinden çıkarılıyor
        Evinden çıkarılıyor
        Kupada final yolu belli oldu
        Kupada final yolu belli oldu
        İstanbul'da kura ne zaman çekilecek?
        İstanbul'da kura ne zaman çekilecek?
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Szoboszlai'nin Galatasaray kabusu!
        Szoboszlai'nin Galatasaray kabusu!
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        Fon bültenlerini kaçırmayın
        Fon bültenlerini kaçırmayın
        G.Saray'ın galibiyeti Avrupa'yı salladı!
        G.Saray'ın galibiyeti Avrupa'yı salladı!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        En zengin ünlüler belli oldu
        En zengin ünlüler belli oldu

        Benzer Haberler

        Adana'da 50 fidan toprakla buluşturuldu
        Adana'da 50 fidan toprakla buluşturuldu
        Adana'da elektrikli bisikletle uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen san...
        Adana'da elektrikli bisikletle uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen san...
        Adana'da Ramazan Bayramı öncesi marketlerde fiyat ve etiket denetimi yapıld...
        Adana'da Ramazan Bayramı öncesi marketlerde fiyat ve etiket denetimi yapıld...
        DAİMFED, ÇGC'ye destek verecek
        DAİMFED, ÇGC'ye destek verecek
        Adana'da sığır balıkçılı beslenirken görüntülendi
        Adana'da sığır balıkçılı beslenirken görüntülendi
        Sarıgeçili: "Ara tatil uygulaması eğitim paydaşları tarafından benimsendi"
        Sarıgeçili: "Ara tatil uygulaması eğitim paydaşları tarafından benimsendi"