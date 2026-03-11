Canlı
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana'da sığır balıkçılı beslenirken görüntülendi

        Türkiye'nin önemli sulak alanlarından Yumurtalık Lagünü Milli Parkı'nda sığır balıkçılı, avladığı kurbağayla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 13:15 Güncelleme:
        Göçmen kuşların Türkiye'deki önemli dinlenme ve beslenme alanlarından biri olan milli park, çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

        Parktaki gözlemlenen türler arasında sığır balıkçılı kuşu da yer alıyor.

        Sığır balıkçılı, avladığı kurbağayla beslenirken görüntülendi.

