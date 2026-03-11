Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana'da Ramazan Bayramı öncesi marketlerde denetim yapıldı

        Adana'da Ramazan Bayramı öncesinde fırsatçılığı önlemek amacıyla marketlerde fiyat denetimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 12:15 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da Ramazan Bayramı öncesi marketlerde denetim yapıldı

        Adana'da Ramazan Bayramı öncesinde fırsatçılığı önlemek amacıyla marketlerde fiyat denetimi gerçekleştirildi.

        Ramazan ayında market, restoran, kafe, fırın ve pastane denetimlerine devam eden Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı'nın yaklaşması nedeniyle denetimlerini artırdı.

        Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi'ndeki bir markette denetim yapan ekipler, ürünlerin fiyat etiketi ile raf ve kasa fiyatı arasında uyumsuzluğun olup olmadığını kontrol etti.

        Ekipler, marketlerde Ramazan Bayramı'nın yaklaşması nedeniyle başta temel gıda ve ihtiyaç maddeleri olmak üzere ürünlerin fiyatlarının haksız yere artırılıp artırılmadığını da denetledi.

        - "1 Ocak'tan itibaren yaklaşık 1200 farklı firmada 610 bin ürünü denetledik"

        Adana Ticaret İl Müdürü Hüseyin Gödelek, gazetecilere, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde denetimleri artırdıklarını söyledi.

        Ürünleri her açıdan kontrol ettiklerini belirten Gödelek, "Karşılaştığımız herhangi bir uyumsuzlukta her bir ürün için 3 bin 973 lira idari para cezası uyguluyoruz. 1 Ocak'tan itibaren yaklaşık 1200 farklı firmada 610 bin ürünü denetledik. Bu kapsamda arkadaşlarımız her gün sahada, özellikle bayram ve yılbaşı öncesi gibi belirli dönemlerde denetimleri sıklaştırarak devam ediyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz Boğazı açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz Boğazı açıklaması
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Savaş nasıl sona erecek?
        Savaş nasıl sona erecek?
        İran'ın yeni dini lideri sessizliğini koruyor
        İran'ın yeni dini lideri sessizliğini koruyor
        Trump'tan Dünya Kupası için İran'a yeşil ışık
        Trump'tan Dünya Kupası için İran'a yeşil ışık
        Zelenskiy, Körfez ülkelerine tam donanımlı 3 ekip gönderdi
        Zelenskiy, Körfez ülkelerine tam donanımlı 3 ekip gönderdi
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        24 milyon TL'lik Kuyumcukent soygununda sıcak gelişme!
        24 milyon TL'lik Kuyumcukent soygununda sıcak gelişme!
        G.Saray'ın galibiyeti Avrupa'yı salladı!
        G.Saray'ın galibiyeti Avrupa'yı salladı!
        "Liverpool'u yıkmak destandır!"
        "Liverpool'u yıkmak destandır!"
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        En zengin ünlüler belli oldu
        En zengin ünlüler belli oldu
        Çorum'daki tepki çeken görüntülere para cezası!
        Çorum'daki tepki çeken görüntülere para cezası!
        Kediler nasıl hep dört ayak üstüne düşüyor?
        Kediler nasıl hep dört ayak üstüne düşüyor?
        NBA'de tarihi gece! Adebayo'dan 83 sayı
        NBA'de tarihi gece! Adebayo'dan 83 sayı
        Kocası katletti! Son kurban Songül oldu!
        Kocası katletti! Son kurban Songül oldu!
        22 milyon kişi takip ediyor
        22 milyon kişi takip ediyor
        "Tam gaz devam ediyor"
        "Tam gaz devam ediyor"
        Tek kullanımlık plastikler yasaklanacak
        Tek kullanımlık plastikler yasaklanacak

        Benzer Haberler

        Adana'da dolandırıcılık sanığına 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi
        Adana'da dolandırıcılık sanığına 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi
        Adana'da aranan firari 3 hükümlü polis denetiminde yakalandı
        Adana'da aranan firari 3 hükümlü polis denetiminde yakalandı
        Zurnayı dayadı, para istedi Trafik ışıklarında zurnalı çiftetelli eğlencesi
        Zurnayı dayadı, para istedi Trafik ışıklarında zurnalı çiftetelli eğlencesi
        Almanya'dan Filistin'e barış yürüyüşü
        Almanya'dan Filistin'e barış yürüyüşü
        Adana'da 335 bin uyuşturucu hap ele geçirildi; 10 gözaltı
        Adana'da 335 bin uyuşturucu hap ele geçirildi; 10 gözaltı
        Adana'da kaçakçılık operasyonunda 37 şüpheli yakalandı
        Adana'da kaçakçılık operasyonunda 37 şüpheli yakalandı