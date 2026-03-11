Adana'da dolandırıcılık sanığına 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi

Adana'da, işe yerleştirme vaadiyle bir kişiyi 1 milyon 700 bin lira dolandırdığı iddiasıyla tutuklanan sanığa, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 6 yıl 8 ay hapis ve 80 bin lira para cezası verildi.



Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık C.G. ve müşteki T.K. ile taraf avukatları katıldı.



Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanık C.G'nin ortak bir arkadaşı vasıtasıyla tanıştığı T.K'ye Ankara'da üst düzey görev yapan devlet büyüklerinden tanıdıkları olduğunu söyleyerek işe yerleştirme vaadinde bulunduğunu belirtti.



Sanığın parça parça olmak üzere müştekiden toplamda 1 milyon 700 bin lira aldığını bildiren savcı, T.K'nin herhangi bir işe yerleştirilmediğini ifade etti.



Savcı, hileyle hareket eden ve müştekiden menfaat temin eden C.G'nin "kamu görevlileriyle ilişkisinin olduğundan, onlar nezdinde hatırı sayıldığından bahisle ve belli bir işin gördürüleceği vaadiyle aldatmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.



Savunması alınan sanık, suçsuz olduğunu öne sürerek beraatini istedi.



Müşteki T.K. ise zararının giderilmediğini ve şikayetçi olduğunu belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.



Mahkeme heyeti, "kamu görevlileriyle ilişkisinin olduğundan, onlar nezdinde hatırı sayıldığından bahisle ve belli bir işin gördürüleceği vaadiyle aldatmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan sanık C.G'yi 6 yıl 8 ay hapis ve 80 bin lira para cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

