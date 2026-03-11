Canlı
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana'da aranan firari 3 hükümlü polis denetiminde yakalandı

        Adana'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan 3 firari hükümlü, polis ekiplerinin denetimi sırasında yakalandı.

        Giriş: 11.03.2026 - 11:23
        Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Mayıs Mahallesi'nde yaptıkları denetimde durumundan şüphelendikleri kişiyi durdurdu.

        Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle kontrolü yapılan İ.D.'nin, "kasten yaralama" suçundan 4 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

        Ekipler, Akıncılar ve PTT Evleri mahallelerindeki uygulamada da bilgilerine baktıkları M.Ç. ve H.U. hakkında "dolandırıcılık" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğunu belirledi.

        Firari hükümlüler İ.D, M.Ç. ve H.U. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

