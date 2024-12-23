Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da 3 dolandırıcılık zanlısı tutuklandı

        Adana'da, telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıttıkları kadının 700 bin liralık altın ve dövizini aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 09:45 Güncelleme: 23.12.2024 - 09:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da 3 dolandırıcılık zanlısı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da, telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıttıkları kadının 700 bin liralık altın ve dövizini aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'nde ikamet eden G.A'nın (69) telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişilerce adının terör soruşturmasında geçtiği yalanıyla kandırılıp 1500 avro, 2 bilezik, 1 altın zincir, 2 altın yüzük, 5 çeyrek, 3 yarım ve 15 tam altınının dolandırıldığı ihbarı üzerine araştırma başlattı.

        Ekipler, yaptıkları çalışmayla 3 şüphelinin kimliğini tespit etti.

        Şüpheliler İ.D. (16), G.E. (38) ve A.D. (42) operasyonla yakalandı.

        Olayın planlayıcısının G.E'nin kocası A.E'nin olduğu, kadının da onun yönlendirmesiyle hareket ettiği öne sürüldü.

        A.E'nin 2021'de benzer suçtan yakalanıp tutuklandığı, daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen üç şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kabine Toplanıyor: Gündemde asgari ücret ve Suriye var
        Kabine Toplanıyor: Gündemde asgari ücret ve Suriye var
        AA: Asgari ücret salı ya da çarşamba belli olacak
        AA: Asgari ücret salı ya da çarşamba belli olacak
        "G.Saray'ı kim durduracak?"
        "G.Saray'ı kim durduracak?"
        Restoranda yemek soğuyor
        Restoranda yemek soğuyor
        "VAR iptal ettirmeliydi"
        "VAR iptal ettirmeliydi"
        "Kocam beni Wanda ile aldattı"
        "Kocam beni Wanda ile aldattı"
        2024'te boşanan ünlüler
        2024'te boşanan ünlüler
        Esad ülkesinden kaçmadan önce neler yaşandı?
        Esad ülkesinden kaçmadan önce neler yaşandı?
        2025'e lezzetli bir giriş yapın!
        2025'e lezzetli bir giriş yapın!
        "Musk başkan olmayacak"
        "Musk başkan olmayacak"
        Burdur'da özel halk otobüsleri alev alev yandı
        Burdur'da özel halk otobüsleri alev alev yandı
        2025 yılında burçları neler bekliyor?
        2025 yılında burçları neler bekliyor?
        Sağanak, kar ve çığ uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak, kar ve çığ uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        "Suriye'de PKK'ya yer yok"
        "Suriye'de PKK'ya yer yok"
        'ÖTV'de matrah güncellemesi şart'
        'ÖTV'de matrah güncellemesi şart'
        Asgari ücret 5.357 TL eridi
        Asgari ücret 5.357 TL eridi
        "Sokakta yürüyemiyordum"
        "Sokakta yürüyemiyordum"
        Aşkın ilk fotoğrafı
        Aşkın ilk fotoğrafı
        Dünya'nın çekirdeğine derinlemesine bir yolculuk...
        Dünya'nın çekirdeğine derinlemesine bir yolculuk...
        "Hayır, korkmuyorum"
        "Hayır, korkmuyorum"

        Benzer Haberler

        Adana'da evinde silahla vurulan kadın yaralandı
        Adana'da evinde silahla vurulan kadın yaralandı
        Yalnız yaşayan kadını darbedip, silahla vurduktan sonra altınlarını gasbett...
        Yalnız yaşayan kadını darbedip, silahla vurduktan sonra altınlarını gasbett...
        Adana'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
        Adana'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
        Şarkıcı Murat Kekilli'nin annesi hayatını kaybetti
        Şarkıcı Murat Kekilli'nin annesi hayatını kaybetti
        Murat Kekilli'nin annesi hayatını kaybetti
        Murat Kekilli'nin annesi hayatını kaybetti
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da konuştu:
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da konuştu: