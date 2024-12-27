Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Beriş tedavi gören çocuklara ziyarette bulundu
Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, üniversite hastanesinde tedavi gören çocukları ziyaret etti.
Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, üniversite hastanesinde tedavi gören çocukları ziyaret etti.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Beriş, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Dr. M. Feyyaz Etiz Onkoloji ve Hematoloji Hizmet Binası'nda tedavileri süren çocuklarla bir araya geldi.
Çocukların tedavi süreçleriyle ilgili doktorlardan bilgi alan Beriş, onlara Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğünde üretilen yılbaşı hediyelerini dağıttı.
Beriş, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Gönüllüler Derneği tarafından düzenlenen etkinliğe de katıldı.
Buradakilere hitap eden Beriş, çocuk sağlığını çok önemsediklerini belirterek, "Onların yüzlerini güldürebilmek, mutlu anlar yaşatabilmek bizim için çok değerli. Her zaman çocuklarımızın yanlarında olacağız." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.