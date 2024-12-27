Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Beriş tedavi gören çocuklara ziyarette bulundu

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, üniversite hastanesinde tedavi gören çocukları ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Beriş, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Dr. M. Feyyaz Etiz Onkoloji ve Hematoloji Hizmet Binası'nda tedavileri süren çocuklarla bir araya geldi.

Çocukların tedavi süreçleriyle ilgili doktorlardan bilgi alan Beriş, onlara Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğünde üretilen yılbaşı hediyelerini dağıttı.