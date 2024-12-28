Adana'da sis etkili oldu

Sabah hava sıcaklığının 7 derece, nem oranının ise yüzde 87 ölçüldüğü Adana'nın merkez Çukurova, Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçeleri sis bulutlarının altında kaldı.

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