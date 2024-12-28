Adana'da sis etkili oldu
Adana'da etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü.
Adana'da etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü.
Sabah hava sıcaklığının 7 derece, nem oranının ise yüzde 87 ölçüldüğü Adana'nın merkez Çukurova, Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçeleri sis bulutlarının altında kaldı.
Sabahın ilk ışıklarıyla etkili olmaya başlayan sis nedeniyle kent merkezinin bazı kesiminde görüş mesafesi düştü.
Sis bulutları, daha sonra etkisini yitirdi.
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