Adana'da 2 firari hükümlü yakalandı
Adana'da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 firari hükümlü yakalandı.
Adana'da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 firari hükümlü yakalandı.
Adana İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, merkez Yüreğir ilçesinde, aranan kişilere yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.K. (30) ve E.Ç'yi (30) yakaladı.
Hükümlüler, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.