Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

Adreslerinde 7 bin 878 uyuşturucu etkili hap, 153 gram esrar, 2 gram eroin, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız 2 tabanca ve pompalı tüfek ile çalıntı motosiklet ele geçirilen zanlılardan 5'i hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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