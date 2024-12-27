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        Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

        Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 16:14 Güncelleme: 27.12.2024 - 16:14
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        Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
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        Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, dün merkez Sarıçam ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 25 zanlı, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Adreslerinde 7 bin 878 uyuşturucu etkili hap, 153 gram esrar, 2 gram eroin, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız 2 tabanca ve pompalı tüfek ile çalıntı motosiklet ele geçirilen zanlılardan 5'i hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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