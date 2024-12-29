Adana'da dron destekli trafik denetimi yapıldı

Ayrıca ekipler, çeşitli ihlallerden 55 aracın sürücüsüne 789 bin 537 lira ceza kesti.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, diğer şubelerin desteğiyle kent genelinde belirlenen noktalarda dron destekli trafik uygulaması yaptı.

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