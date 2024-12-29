Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da dron destekli trafik denetimi yapıldı

        Adana'da polis ekiplerince, dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 02:01 Güncelleme: 29.12.2024 - 02:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da dron destekli trafik denetimi yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da polis ekiplerince, dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, diğer şubelerin desteğiyle kent genelinde belirlenen noktalarda dron destekli trafik uygulaması yaptı.

        Polis ekipleri, 685 aracı durdurarak sürücülerinin belgelerini inceledi ve alkol testi uyguladı.

        Denetimlerde 6 araç trafikten men edildi.

        Ayrıca ekipler, çeşitli ihlallerden 55 aracın sürücüsüne 789 bin 537 lira ceza kesti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin Güran davasında karar
        Narin Güran davasında karar
        DEM Partili heyetin İmralı'daki görüşmesi sona erdi
        DEM Partili heyetin İmralı'daki görüşmesi sona erdi
        Kocaeli'de doğalgaz patlaması! 14 yaralı var
        Kocaeli'de doğalgaz patlaması! 14 yaralı var
        Yücel ve Adalı HT Spor'a konuştu!
        Yücel ve Adalı HT Spor'a konuştu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi kesinlikle indireceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi kesinlikle indireceğiz
        Muslera sürprizi!
        Muslera sürprizi!
        Netanyahu ameliyat olacak
        Netanyahu ameliyat olacak
        İsveç savaş için mezar yeri arıyor
        İsveç savaş için mezar yeri arıyor
        Putin'den Aliyev'e 'özür' telefonu
        Putin'den Aliyev'e 'özür' telefonu
        Fenerbahçe'den Joao Felix bombası!
        Fenerbahçe'den Joao Felix bombası!
        Kadın meslektaşlarını topa tuttu
        Kadın meslektaşlarını topa tuttu
        Yeni yıl havası! İşte yılın son gününde beklenen hava durumu
        Yeni yıl havası! İşte yılın son gününde beklenen hava durumu
        Sevgilisine evlenme teklif etti
        Sevgilisine evlenme teklif etti
        Fatih Terim ilk antrenmanına çıktı
        Fatih Terim ilk antrenmanına çıktı
        500 bin mutluluğu
        500 bin mutluluğu
        Dünyada bir ilk! Türk bilim insanları kanıtladı: Hastalıklarımızın nedeni onu yutmamız olabilir
        Dünyada bir ilk! Türk bilim insanları kanıtladı: Hastalıklarımızın nedeni onu yutmamız olabilir
        2024'ün en güzel yüzü belli oldu
        2024'ün en güzel yüzü belli oldu
        Ayrılık 3 gün sürdü
        Ayrılık 3 gün sürdü
        Bu 8 belirtiyi görmezden gelmeyin!
        Bu 8 belirtiyi görmezden gelmeyin!
        "Tercih etmediğimiz gelin adayı"
        "Tercih etmediğimiz gelin adayı"

        Benzer Haberler

        Adana Demirsporlu taraftarlar, kulübün 84. kuruluş yıl dönümünü kutladı
        Adana Demirsporlu taraftarlar, kulübün 84. kuruluş yıl dönümünü kutladı
        Adana'da yolcu midibüsü ile cip çarpıştı: 7 yaralı
        Adana'da yolcu midibüsü ile cip çarpıştı: 7 yaralı
        Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Adana'da temaslarda bulundu
        Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Adana'da temaslarda bulundu
        Adana'da cip ile halk otobüsünün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
        Adana'da cip ile halk otobüsünün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
        Adana'da 150 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
        Adana'da 150 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
        Adana'daki kuyumcu soyguncuları, İstanbul'da yakalandı
        Adana'daki kuyumcu soyguncuları, İstanbul'da yakalandı