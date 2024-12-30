Pozantı'da Şehit Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz için mevlit okutuldu

Programa, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ulukışla Kaymakamı Yunus Köse, Pozantı Belediye Başkanı Ali Avan, Pozantı İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mehmet Nuri Dilek, muhtarlar ve vatandaşlar da katıldı.

İstanbul Su Altı Savunma Komutanlığında eğitim sırasında meydana gelen kazada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 5 Kasım'da şehit olan Öz için Atatürk Kültür Merkezi'nde mevlit programı düzenlendi.

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