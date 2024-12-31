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        Adana'da yolcu otobüslerinde yılbaşı denetimi yapıldı

        Adana'da, trafik polisleri yılbaşı tedbirleri kapsamında şehirler arası yolcu otobüslerinde denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 10:03 Güncelleme: 31.12.2024 - 10:03
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        Adana'da yolcu otobüslerinde yılbaşı denetimi yapıldı
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        Adana'da, trafik polisleri yılbaşı tedbirleri kapsamında şehirler arası yolcu otobüslerinde denetim gerçekleştirdi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, yılbaşında yolcuların güvenli seyahat etmelerini sağlamak amacıyla Adana Merkez Otogarı çıkışında şehirler arası yolcu taşıyan otobüslere yönelik uygulama yaptı.

        Otobüslerin lastiklerinin uygunluğunu kontrol eden ekipler, alkol kontrolü yaptığı şoförlerin araç kullanım sürelerini belirlemek için de takograf cihazlarını inceledi.

        Sürücü ve yolculara emniyet kemeri kullanımının önemini anlatan ekipler, daha sonra trafik güvenliği ile ilgili broşürler dağıttı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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