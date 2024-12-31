Adana'da iş yerinde uyuşturucu sattıkları iddia edilen 3 sanığa 20'şer yıla kadar hapis istemi

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, iş yerinde uyuşturucu sattıkları iddiasıyla tutuklanan 3 sanık hakkında 20'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İlçedeki bir iş yerinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 9 Temmuz'da tutuklanan C.T., M.A.A. ve R.Y. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, ihbar üzerine polis tarafından Kiremithane Mahallesi'ndeki C.T'ye ait çay ocağına düzenlenen operasyonda, sanıkların sigara paketi ve poşete gizlediği sentetik uyuşturucuyu otomobille yanlarına gelen 2 kişiye satarken yakalandığı belirtildi. İddianamede, C.T, M.A.A. ve R.Y'nin üst aramasında uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para, iş yerinde de hassas terazi ile uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirdiği bilgisi yer aldı.