Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Regaip Kandili idrak edildi
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'deki camilerde üç ayların müjdecisi Regaip Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'deki camilerde üç ayların müjdecisi Regaip Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.
Adana'da Hacı Sabancı Merkez Camisi'nde düzenlenen kandil programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Programda Mevlid-i Şerif okundu, vaaz verildi.
Cami çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.
- Mersin
Mersin'de Regaip Kandili, kentteki camilerde dualarla idrak edildi.
Merkez Yenişehir ilçesindeki 6 minareli Muğdat Camisi'nde yatsı namazı öncesi kandil programı düzenlendi.
Verilen vaazın ardından yatsı namazı kılındı, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dua edildi.
- Hatay
Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki Nursan Merkez Camisi'nde düzenlenen kandil programında Kur'an-ı Kerim okundu.
Duaların edildiği programda, ilahiler okundu.
Cami çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.
- Osmaniye
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bulunan tarihi Ala Camii'nde kılınan yatsı namazının ardından düzenlenen kandil programında Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dualar edildi.
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