Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Regaip Kandili idrak edildi

        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'deki camilerde üç ayların müjdecisi Regaip Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 19:55 Güncelleme: 02.01.2025 - 20:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Regaip Kandili idrak edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'deki camilerde üç ayların müjdecisi Regaip Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

        Adana'da Hacı Sabancı Merkez Camisi'nde düzenlenen kandil programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Programda Mevlid-i Şerif okundu, vaaz verildi.

        Cami çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.

        - Mersin

        Mersin'de Regaip Kandili, kentteki camilerde dualarla idrak edildi.

        Merkez Yenişehir ilçesindeki 6 minareli Muğdat Camisi'nde yatsı namazı öncesi kandil programı düzenlendi.

        Verilen vaazın ardından yatsı namazı kılındı, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dua edildi.

        - Hatay

        Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki Nursan Merkez Camisi'nde düzenlenen kandil programında Kur'an-ı Kerim okundu.

        Duaların edildiği programda, ilahiler okundu.

        Cami çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        - Osmaniye

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bulunan tarihi Ala Camii'nde kılınan yatsı namazının ardından düzenlenen kandil programında Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dualar edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan: YPG'nin desteklenmesi kabul edilemez
        Bakan Fidan: YPG'nin desteklenmesi kabul edilemez
        DEM heyetinden Kurtulmuş ve Bahçeli'ye ziyaret
        DEM heyetinden Kurtulmuş ve Bahçeli'ye ziyaret
        Galatasaray kritik virajda!
        Galatasaray kritik virajda!
        2 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        2 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Donald Trump: Biden, ABD tarihinin en kötü başkanı
        Donald Trump: Biden, ABD tarihinin en kötü başkanı
        F.Bahçe'den özel prim sistemi!
        F.Bahçe'den özel prim sistemi!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        'Fergio House'un kurucusu tahliye olup yılbaşı partisi düzenledi!
        'Fergio House'un kurucusu tahliye olup yılbaşı partisi düzenledi!
        Mikautadze'den G.Saray cevabı!
        Mikautadze'den G.Saray cevabı!
        Madame Tussauds İstanbul kalıcı olarak kapandı
        Madame Tussauds İstanbul kalıcı olarak kapandı
        Karşılıksız çekte 5 yılın zirvesi
        Karşılıksız çekte 5 yılın zirvesi
        16 yaşında kayboldu 52 yıl sonra bulundu
        16 yaşında kayboldu 52 yıl sonra bulundu
        İbrahim Çelikkol -3 derecede denize girdi
        İbrahim Çelikkol -3 derecede denize girdi
        2025'te hangi modeller gelecek?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        Mert Günok, Avrupa'da ilk 10'da!
        Mert Günok, Avrupa'da ilk 10'da!
        Köylüler ahır olarak kullanıyordu...
        Köylüler ahır olarak kullanıyordu...
        G.Saray'dan Eyüpspor'a yakın markaj!
        G.Saray'dan Eyüpspor'a yakın markaj!
        Beşiktaş'ın 11'i netleşiyor
        Beşiktaş'ın 11'i netleşiyor
        "Biraz düşünerek çocuk yapsınlar"
        "Biraz düşünerek çocuk yapsınlar"
        ABD'deki araçlı saldırıya dair neler biliniyor?
        ABD'deki araçlı saldırıya dair neler biliniyor?

        Benzer Haberler

        Adana'da sokak ortasında uğrdağı silahlı saldırıda öldü
        Adana'da sokak ortasında uğrdağı silahlı saldırıda öldü
        Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
        Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
        15. Adana Uluslararası Kurtuluş Yarı Maratonu 5 Ocak'ta koşulacak
        15. Adana Uluslararası Kurtuluş Yarı Maratonu 5 Ocak'ta koşulacak
        Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu, 5 Ocak'ta koşulacak
        Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu, 5 Ocak'ta koşulacak
        Adana'da iş yerinden cep telefonu çalan zanlı tutuklandı
        Adana'da iş yerinden cep telefonu çalan zanlı tutuklandı
        Avukat ve icra memurunu darpta kullanılan "ütü kablosu" silah sayıldı
        Avukat ve icra memurunu darpta kullanılan "ütü kablosu" silah sayıldı