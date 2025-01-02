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        Adana'da seyir halindeyken alev alan tırda hasar oluştu

        Adana'nın Pozantı ilçesinde, seyir halindeyken alev alan tırdaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 23:50 Güncelleme: 02.01.2025 - 23:50
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        Adana'da seyir halindeyken alev alan tırda hasar oluştu
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        Adana'nın Pozantı ilçesinde, seyir halindeyken alev alan tırdaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        T.A. idaresindeki 27 HM 766 plakalı tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Karakütük mevkisinde seyir halindeyken alev aldı.

        Alevleri fark eden sürücü, aracı güvenlik şeridine çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi.

        Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın dolayısıyla tırda hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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