Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Sanatçı Ferdi Tayfur'un vefatı baba ocağı Adana'da sevenlerini hüzne boğdu

        Antalya'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden 79 yaşındaki sanatçı Ferdi Tayfur'un baba ocağı Adana'da hüzün var.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 18:35 Güncelleme: 03.01.2025 - 18:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sanatçı Ferdi Tayfur'un vefatı baba ocağı Adana'da sevenlerini hüzne boğdu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden 79 yaşındaki sanatçı Ferdi Tayfur'un baba ocağı Adana'da hüzün var.

        Tayfur'un vefatı dolayısıyla sevenleri, Adana'daki sanatçılarla ilgili fotoğraflarla, film afişleri ve setlerde kullanılan materyalin yer aldığı Sinema Müzesi'ni ziyaret ediyor.

        Sanatçının sevenleri, müzede yer alan Ferdi Tayfur'un fotoğrafı ve film afişiyle teselli buluyor.

        Ferdi Tayfur'un şarkılarının da çalındığı müzeyi ziyaret edenler, hatıra fotoğrafı çektiriyor.

        - "Çok sevilen bir insandı"

        Müzeyi ziyaret edenlerden Adnan Okande, AA muhabirine, geçmişte aynı mahallede oturduğu Ferdi Tayfur'un vefatı nedeniyle üzgün olduğunu söyledi.

        Hürriyet Mahallesi'nde taksi kullanırken sık sık Tayfur'u gördüğünü anlatan Okande, "Ailesini çok yakından tanırdım. Çok sevilen bir insandı. Mekanı cennet olsun. Müze sayesinde kimse unutmaz, gelir, gezer, görür." dedi.

        Fethiye'den Adana'ya gezmeye gelen Burak Aydın da Ferdi Tayfur'un vefat haberini sanatçının memleketinde aldığını ve müzeye geldiğini belirterek, "Ben buradayken vefat haberini almak manidar oldu. Üzücü ama burada onun adına böyle bir müze bulunması çok güzel." diye konuştu.

        - "İçimizi Yaktın Ferdi Baba" billboardı

        Kozan ilçesinde de Ferdi Tayfur hayranı Mehmet Akif Armağan, üzüntüsünü, kamyonetine ve bazı billboardlara "İçimizi Yaktın Ferdi Baba" yazılı afişler asarak dile getirdi.

        Tayfur'un ölümünün acısını derinden hissettiğini belirten Armağan, "Şarkıda da diyor 'İçim yanar' diye ama Ferdi Baba bir Adanalı olarak gerçekten içimizi çok yaktı. Artık hatıralarını yaşatacağız. Gençlerimize güzel bir şekilde Ferdi Tayfur'u tanıtacağız. Bu araç 40 gün ilçede, sokaklarda, caddelerde Ferdi Tayfur'un şarkılarını çalarak gezecek. Ferdi Tayfur'u görmeyen, bilmeyen tanımayan Z kuşağından kimse kalmayacak." diye konuştu.

        - Ferdi Tayfur Sanat Parkı ve Müzesi inşası sürüyor

        Sarıçam ilçesinde de Adanalı sanatçı adına 22 dönüm alanda geçen yıl kasım ayında inşaatına başlanan Ferdi Tayfur Sanat Parkı ve Müzesi'nde de çalışmalar sürüyor.

        Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, müziğin müstesna sesi Ferdi Tayfur'u kaybetmenin büyük acısını yaşadıklarını söyledi.

        Tayfur'a Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve Türk milletine başsağlığı dileyen Uludağ, şunları kaydetti:

        "Ferdi Tayfur'un Adana'da başlayan ve müziği ile zirveye çıkan yaşam hikayesi, dünyaya örnek oldu. Hatıraları yeter. Ferdi Tayfur'un hatıralarını Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin talimatı ve himayesinde yapmakta olduğumuz şubat ayında da açmayı planladığımız Ferdi Tayfur Sanat Parkı ve Müzesi'nde yaşatacağız."

        Yapının Tayfur'un yaşam hikayesinin tümü incelenerek ve ona göre planlanarak oluşturulduğuna dikkati çeken Uludağ, Ferdi Tayfur Sanat Parkı ve Müzesi'nde sanatçının şarkılarının isimlerinin verileceği yazlık sinema, müzik, sanat atölyesi, kütüphane, çocuk parkı ve 1000 kişilik amfinin yer alacağını kaydetti.

        Ferdi Tayfur'un vefatı nedeniyle kentteki bazı okullarda teneffüs zillerinde sanatçının şarkıları çalındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yenidoğan soruşturmasında 18 şüpheliye fezleke!
        Yenidoğan soruşturmasında 18 şüpheliye fezleke!
        Cenaze töreninde değişiklik
        Cenaze töreninde değişiklik
        Örnek transfer Gabriel Sara!
        Örnek transfer Gabriel Sara!
        Kahvenin hatrı kalmadı
        Kahvenin hatrı kalmadı
        3 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        3 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Sigaraya 3 liralık otomatik zam
        Sigaraya 3 liralık otomatik zam
        Özel okullarda zam sınırı belli oldu
        Özel okullarda zam sınırı belli oldu
        Mikautadze hareketliliği artacak!
        Mikautadze hareketliliği artacak!
        İhracatta tarihi rekor
        İhracatta tarihi rekor
        Diyarbakır'da Tavşantepe Köyü imamı ihraç edildi!
        Diyarbakır'da Tavşantepe Köyü imamı ihraç edildi!
        Eğlence mekanında güvenlik görevlisi dövdü!
        Eğlence mekanında güvenlik görevlisi dövdü!
        15 yaşındaki çocuğu öldüren babası çıktı!
        15 yaşındaki çocuğu öldüren babası çıktı!
        Kıdem tazminatı tavanı yükseldi
        Kıdem tazminatı tavanı yükseldi
        Bu yiyecekler adlarını gerçek insanlardan alıyor!
        Bu yiyecekler adlarını gerçek insanlardan alıyor!
        Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu
        Ahlaksız teklifi ifşa etti
        Ahlaksız teklifi ifşa etti
        Fenerbahçe, Hermoso transferinde sona yakın!
        Fenerbahçe, Hermoso transferinde sona yakın!
        Bağışıklık sistemini güçlendiren 7 öneri!
        Bağışıklık sistemini güçlendiren 7 öneri!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        2025'te hangi modeller gelecek?
        2025'te hangi modeller gelecek?

        Benzer Haberler

        Pozantı'da bisiklet sporcuları teslim aldıkları Türk bayrağıyla yola çıktı
        Pozantı'da bisiklet sporcuları teslim aldıkları Türk bayrağıyla yola çıktı
        Adana'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı
        Adana'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı
        Yol kenarında cesedi bulunan Rafet'in baba, anne ve ablası adliyede (2)
        Yol kenarında cesedi bulunan Rafet'in baba, anne ve ablası adliyede (2)
        Ferdi Tayfur'un doğup büyüdüğü köydeki akrabaları: Maddi manevi çok zorlukl...
        Ferdi Tayfur'un doğup büyüdüğü köydeki akrabaları: Maddi manevi çok zorlukl...
        Vefat eden sanatçı Ferdi Tayfur'un memleketi Adana'daki sevenleri yas tutuy...
        Vefat eden sanatçı Ferdi Tayfur'un memleketi Adana'daki sevenleri yas tutuy...
        Adana'da bir kişinin sokakta öldürülmesine ilişkin 18 sanığın yargılanması...
        Adana'da bir kişinin sokakta öldürülmesine ilişkin 18 sanığın yargılanması...