Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çıkan kavgada bir kişi tabancayla vurularak hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 10:40 Güncelleme: 04.01.2025 - 10:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çıkan kavgada bir kişi tabancayla vurularak hayatını kaybetti.

        Mücahitler Caddesi'nde karşılaşan husumetli Mehmet Y. ile Mahmut Ayta arasında kavga çıktı.

        Mehmet Y, kendisine bıçakla saldıran ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayan Ayta'ya tabancayla ateş etti.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, başından vurulan Ayta'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Olayda bıçakla yaralanan şüpheli Mehmet Y, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        13 yaşındaki Efe yasa boğdu! Bir anneyi kahreden an!
        13 yaşındaki Efe yasa boğdu! Bir anneyi kahreden an!
        Komşuların "park yeri" kavgası ölümle bitti!
        Komşuların "park yeri" kavgası ölümle bitti!
        Galatasaray'ın Göztepe maçı ilk 11'i!
        Galatasaray'ın Göztepe maçı ilk 11'i!
        Genç muhabir yaşam mücadelesini kaybetti
        Genç muhabir yaşam mücadelesini kaybetti
        "Tarihin en büyük ihaneti"
        "Tarihin en büyük ihaneti"
        Daha 20 yaşındaydı... İki arkadaşın kanlı kavgası!
        Daha 20 yaşındaydı... İki arkadaşın kanlı kavgası!
        1999 neden sinemanın altın çağıydı?
        1999 neden sinemanın altın çağıydı?
        SGK yazısıyla kıdem tazminatı
        SGK yazısıyla kıdem tazminatı
        Erkeklerin kavgasına dönüştü
        Erkeklerin kavgasına dönüştü
        Ferdi Tayfur'a veda günü
        Ferdi Tayfur'a veda günü
        İşlenmiş ette bağırsak kanseri riski!
        İşlenmiş ette bağırsak kanseri riski!
        Örnek transfer Gabriel Sara!
        Örnek transfer Gabriel Sara!
        Ateşli dansı ve ifşa mesajı konuşuldu
        Ateşli dansı ve ifşa mesajı konuşuldu
        Kıyafet cepleri ne zaman icat edildi?
        Kıyafet cepleri ne zaman icat edildi?
        Ahlaksız teklifi ifşa etti
        Ahlaksız teklifi ifşa etti
        Meteoroloji saat verip uyardı! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat verip uyardı! 5 bölgede sağanak!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        En iyi 5 Alfred Hitchcock filmi
        En iyi 5 Alfred Hitchcock filmi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sigaraya 3 liralık otomatik zam
        Sigaraya 3 liralık otomatik zam

        Benzer Haberler

        Adana'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
        Adana'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
        Adana'da hava basılan tır lastiğinin patlaması sonucu 1 kişi öldü
        Adana'da hava basılan tır lastiğinin patlaması sonucu 1 kişi öldü
        Yol kenarında cesedi bulunan Rafet'in baba, anne ve ablası adliyede (3)
        Yol kenarında cesedi bulunan Rafet'in baba, anne ve ablası adliyede (3)
        GÜNCELLEME - Adana'da yol kenarında ölü bulunan çocuğun anne ve babası tutu...
        GÜNCELLEME - Adana'da yol kenarında ölü bulunan çocuğun anne ve babası tutu...
        Sanatçı Ferdi Tayfur'un vefatı baba ocağı Adana'da sevenlerini hüzne boğdu
        Sanatçı Ferdi Tayfur'un vefatı baba ocağı Adana'da sevenlerini hüzne boğdu
        Pozantı'da bisiklet sporcuları teslim aldıkları Türk bayrağıyla yola çıktı
        Pozantı'da bisiklet sporcuları teslim aldıkları Türk bayrağıyla yola çıktı