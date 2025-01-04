Adana'da 29 yıl 25 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Adana'nın Yumurtalık ilçesinde 29 yıl 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Adana'nın Yumurtalık ilçesinde 29 yıl 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Yumurtalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.
Çalışmalar kapsamında ekipler, 29 yıl 25 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlüyü yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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