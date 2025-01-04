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        Adana'da 29 yıl 25 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Adana'nın Yumurtalık ilçesinde 29 yıl 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 16:52 Güncelleme: 04.01.2025 - 16:52
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        Adana'da 29 yıl 25 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
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        Adana'nın Yumurtalık ilçesinde 29 yıl 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Yumurtalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.

        Çalışmalar kapsamında ekipler, 29 yıl 25 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlüyü yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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