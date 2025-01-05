Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü kutlandı

Vali Yavuz Selim Köşger, 6. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tarafından Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

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