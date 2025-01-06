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        Adana'da otobüsteki valizde 15 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Adana'da şehirler arası yolcu otobüsündeki valizinde 15 ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 10:11 Güncelleme: 06.01.2025 - 10:19
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        Adana'da otobüsteki valizde 15 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
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        Adana'da şehirler arası yolcu otobüsündeki valizinde 15 ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah taşındığı belirlenen yolcu otobüsünü, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Seyhan ilçesi yakınında durdurdu.

        Aracın bagajındaki incelemede, bir valizde 15 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Gözaltına alınan valizin sahibi A.Y. (19), emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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