Adana Valiliği başarılı polisleri ödüllendirdi
Adana Valiliğince görevinde başarı gösteren polisler ödüllendirildi.
Adana Valiliğince görevinde başarı gösteren polisler ödüllendirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yavuz Selim Köşger, İl Emniyet Müdürlüğü personelini görevlerindeki başarılarından dolayı tebrik etti.
Polislerin çalışmalarını hassasiyetle ve titizlikle yürütmesinin önem arz ettiğini belirten Köşger, güvenlik güçlerine hassasiyetlerinden dolayı teşekkür etti.
Köşger, kentteki kuyumcu soygununun zanlılarını İstanbul'da yakalayan Asayiş Şube Müdürlüğü, Valilik önünde kendisini yakmaya çalışan kişiye müdahale eden Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü ile iş yerine silahlı saldırı düzenleyen şüpheliyi Artvin'de yakalayan KOM Şube Müdürlüğü personeline başarı belgesi verdi.
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