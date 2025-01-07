Adana Valiliği başarılı polisleri ödüllendirdi

Adana Valiliğince görevinde başarı gösteren polisler ödüllendirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yavuz Selim Köşger, İl Emniyet Müdürlüğü personelini görevlerindeki başarılarından dolayı tebrik etti.

Polislerin çalışmalarını hassasiyetle ve titizlikle yürütmesinin önem arz ettiğini belirten Köşger, güvenlik güçlerine hassasiyetlerinden dolayı teşekkür etti.