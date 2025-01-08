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        Adanaspor, 34 yaşındaki Sokol Cikalleshi ile "prensipte" anlaştı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, 34 yaşındaki Arnavut forvet Sokol Cikalleshi ile "prensipte" anlaştıklarını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 20:10 Güncelleme: 08.01.2025 - 20:10
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        Adanaspor, 34 yaşındaki Sokol Cikalleshi ile "prensipte" anlaştı
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, 34 yaşındaki Arnavut forvet Sokol Cikalleshi ile "prensipte" anlaştıklarını duyurdu.

        Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Sokol Cikalleshi, cuma günü İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalayacaktır. Camiamıza hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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