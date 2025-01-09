Adanaspor 4 oyuncuyla yollarını ayırdı

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Uğur Demirok, Turgay Gemicibaşı, Devran Şenyurt ve Metehan Mustafa Mollaoğlu ile karşılıklı olarak yollarını ayırmıştır. Oyuncularımıza kulübümüze verdikleri hizmet için teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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