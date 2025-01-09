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        Adanaspor 4 oyuncuyla yollarını ayırdı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, 4 oyuncuyla yollarını ayırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 13:33 Güncelleme: 09.01.2025 - 13:33
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        Adanaspor 4 oyuncuyla yollarını ayırdı
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, 4 oyuncuyla yollarını ayırdı.

        Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Uğur Demirok, Turgay Gemicibaşı, Devran Şenyurt ve Metehan Mustafa Mollaoğlu ile karşılıklı olarak yollarını ayırmıştır. Oyuncularımıza kulübümüze verdikleri hizmet için teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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