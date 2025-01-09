Adana'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla panel düzenlendi

Okul müdürü Saffet Alptekin, okullarında radyo ve televizyon, bilişim, gazetecilik ve halkla ilişkiler bölümlerinin bulunduğu bilgisivi verdi.

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) Başkanı Cafer Esendemir de okulun teknolojiyi çok iyi kullandığını ifade ederek, öğrencilere mesleki tavsiyelerde bulundu.

Geleceğin mesleğinin iletişim ve sosyal medya olduğunu belirten Çelik, okuldan mezun olan öğrencilerin gelecekte yapacakları mesleklerinde başarı diledi.

Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çelik, panelin açılışında, okulun bölümlerinin çok kıymetli olduğunu söyledi.

Adana'da, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ÇEP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde panel düzenlendi.

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