Adana'da terör örgütü PKK adına korsan gösterilere katılan sanık hakim karşısında

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK adına düzenlenen korsan gösterilere katıldığı öne sürülen tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık O.A. ile bazı tanık ve avukatlar katıldı.

Duruşmada beyanı alınan ve olaya müdahale edenler arasında yer alan tutanak tanığı polis memuru, "Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi Obalar Caddesi'nde bir grubun yolu kapatıp ateş yaktığı ve slogan attığı bilgisi üzerine adrese gittik. Burada toplanan kalabalık uyarılarımıza rağmen dağılmadı. Aracımıza sopalı saldırıda bulundular. Bu gruptaki kişilerin yüzleri maskeliydi. Ben huzurdaki sanığı bizzat görmedim. Çünkü yüzleri kapalıydı." ifadelerini kullandı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık O.A, terör örgütü PKK/KCK ile bir bağlantısının olmadığını öne sürdü. Kentte korsan gösteriye katılmadığını belirten O.A, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Terör örgütünün düzenlediği korsan gösteriye katılmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi. Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dosyadaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, delillerin karartılması ve sanığın kaçma ihtimali bulunmadığı hususlarını dikkate alarak O.A'nın yurt dışına çıkış yasağı ile tahliyesine karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. - Olayın geçmişi Adana'nın, merkez Seyhan ilçesinde terör örgütü PKK/KCK adına düzenlenen korsan gösterilere katıldığı iddia edilen O.A. 8 Eylül 2024'te tutuklanmıştı.