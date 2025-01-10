Adana'da 4 otomobilden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

Öte yandan zanlının, Sarıçam ilçesinde piknikteki bir ailenin park halindeki aracından hırsızlık yapma anı, başka bir aracın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İhbar üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olaylarını aynı kişinin gerçekleştirdiğini tespit etti.

Kentte park halindeki 4 otomobilden farklı tarihlerde 3 cep telefonu, 18 bin 500 lira, 1300 dolar, 100 avro ile 9 tam, 2 yarım ve 4 çeyrek altın çalındı.

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