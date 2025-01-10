Adana'da 4 otomobilden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
Adana'da 4 otomobilden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Adana'da 4 otomobilden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Kentte park halindeki 4 otomobilden farklı tarihlerde 3 cep telefonu, 18 bin 500 lira, 1300 dolar, 100 avro ile 9 tam, 2 yarım ve 4 çeyrek altın çalındı.
İhbar üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olaylarını aynı kişinin gerçekleştirdiğini tespit etti.
Şüpheli S.G, merkez Yüreğir ilçesindeki evine düzenlenen operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Öte yandan zanlının, Sarıçam ilçesinde piknikteki bir ailenin park halindeki aracından hırsızlık yapma anı, başka bir aracın güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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