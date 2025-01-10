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        Adana'da otomobil ile halk otobüsü çarpıştı, 6 kişi yaralandı

        Adana'da otomobil ile özel halk otobüsünün çarpışması sonucu biri bebek, biri çocuk 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 18:15 Güncelleme: 10.01.2025 - 18:36
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        Adana'da otomobil ile halk otobüsü çarpıştı, 6 kişi yaralandı
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        Adana'da otomobil ile özel halk otobüsünün çarpışması sonucu biri bebek, biri çocuk 6 kişi yaralandı.

        Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'nde, Cumali Artukaslan yönetimindeki 01 J 0350 plakalı özel halk otobüsü, Güzel Canpolat (44) idaresindeki 31 LA 733 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, bir evin kapısına çarparak durabildi.

        Kazada, otomobil sürücüsü Canpolat ve araçtaki Meryem Nisa Canpolat (13) ile otobüsteki yolcularından Aslı (28) ve Kuzey Aras İnce (1), Nurcan Akkır (36) ve Melek Uçur (37) yaralandı.

        Yaralılar, Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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