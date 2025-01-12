Adana'da "Geleneksel Kuru Fasulye ve Pilav Günü" etkinliği düzenlendi

Konuşmaların ardından Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş ve şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Etkinlikte konuşan İl Başkanı Yusuf Kanlı, "Bereketin, kardeşliğin, sevginin, dayanışmanın ve ortak duyguların paylaşıldığı Halil İbrahim sofrasında, yol ve dava arkadaşlığımızı daha da pekiştireceğiz, saflarımızı sıklaştıracağız, omuz omuza yürümeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Partiden yapılan açıklamaya göre etkinlik, il binasındaki Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Toplantı Salonu'nda düzenlendi.

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