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        Adana'da evde çıkan yangın söndürüldü

        Adana'nın Feke ilçesinde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 11:07 Güncelleme: 13.01.2025 - 11:07
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        Adana'da evde çıkan yangın söndürüldü
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        Adana'nın Feke ilçesinde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.

        Hüseyin Akgedik'in İslam Mahallesi'ndeki 2 katlı müstakil evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ile polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, evde hasara neden oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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