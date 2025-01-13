Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da emekli olan itfaiye erine mesai arkadaşlarından sürpriz veda

        Adana'da görev yaptığı 25 yılın ardından emekli olan itfaiye erine mesai arkadaşları sürpriz kutlama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 22:00 Güncelleme: 13.01.2025 - 22:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da emekli olan itfaiye erine mesai arkadaşlarından sürpriz veda
        ABONE OL

        Adana'da görev yaptığı 25 yılın ardından emekli olan itfaiye erine mesai arkadaşları sürpriz kutlama yaptı.

        Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında geçirdiği 25 yılın ardından son gününü bugün tamamlayan itfaiye eri Ahmet Eren'i mesai arkadaşları itfaiye aracıyla merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'ndeki evinin sokağına getirdi.

        Eren'i burada ailesi ve komşuları maytaplar ve meşalelerle karşıladı.

        Araçtan inen Eren'i alkışlayan mesai arkadaşları, emekli olan itfaiye erini suyla ıslattı, üzerine yangın söndürme tüpünü sıktı.

        Kutlamanın ardından Eren tebrikleri kabul etti.

        Ahmet Eren, AA muhabirine, 25 yıl boyunca her türlü şartta gururla çalıştığını söyledi.

        Kutlamadan dolayı mutlu olduğunu anlatan Eren, "Çok güzel bir anı oldu. Herkesten Allah razı olsun. Hep beraber 25 yıldır çalıştık, çok teşekkür ediyorum. Bu kadarını beklemiyordum, ailemin bu kadar kalabalık olacağını düşünmüyordum. Islanmak bu işin doğasında var, güzel oldu." ifadelerini kullandı.

        İtfaiye amiri Serdar Arık da her türlü şartta birlikte görev yaptıkları çalışma arkadaşlarına güzel bir veda etmek için bugünü organize ettiklerini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        NATO: Rusya NATO'nun 3 katını üretiyor
        NATO: Rusya NATO'nun 3 katını üretiyor
        Fenerbahçe'nin golü öncesi top kimden çıktı?
        Fenerbahçe'nin golü öncesi top kimden çıktı?
        Anket: Grönlandlıların %57'si ABD'ye katılmak istiyor
        Anket: Grönlandlıların %57'si ABD'ye katılmak istiyor
        Gol düellosunda kazanan Fenerbahçe!
        Gol düellosunda kazanan Fenerbahçe!
        Galatasaray ve Fenerbahçe'den karşılıklı atışma!
        Galatasaray ve Fenerbahçe'den karşılıklı atışma!
        "Türkiye'de bazı maçların kaderi önceden yazılıyor"
        "Türkiye'de bazı maçların kaderi önceden yazılıyor"
        Bağcılar'da akıl almaz olay! Taşla çocuklara saldırdılar
        Bağcılar'da akıl almaz olay! Taşla çocuklara saldırdılar
        Ahmed Şara: Devrim bitti, devlet zihniyetine geçmeliyiz
        Ahmed Şara: Devrim bitti, devlet zihniyetine geçmeliyiz
        "G.Saray kaçıyor F.Bahçe kovalıyor!"
        "G.Saray kaçıyor F.Bahçe kovalıyor!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aile yılı müjdeleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aile yılı müjdeleri
        Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama
        Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama
        Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi: İran'a baskıyı artırmalıyız
        Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi: İran'a baskıyı artırmalıyız
        ABD'den yeni yapay zeka düzenlemesi
        ABD'den yeni yapay zeka düzenlemesi
        Esir Kuzey Koreli asker: Nerede olduğumu bilmiyorum
        Esir Kuzey Koreli asker: Nerede olduğumu bilmiyorum
        Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında gözaltı kararı
        Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında gözaltı kararı
        Köprüler dolar bazında yüzde 160 zamlandı
        Köprüler dolar bazında yüzde 160 zamlandı
        Hafif tempolu adımlarda bile bacağınız ağrıyorsa dikkat!
        Hafif tempolu adımlarda bile bacağınız ağrıyorsa dikkat!
        Her mutfakta var: Faydaları saymakla bitmiyor
        Her mutfakta var: Faydaları saymakla bitmiyor
        Penaltı ve kırmızı kart verilmeli miydi?
        Penaltı ve kırmızı kart verilmeli miydi?
        Gazze'de ateşkesin ayrıntıları belli oldu
        Gazze'de ateşkesin ayrıntıları belli oldu

        Benzer Haberler

        Adana'da "Ormancılık Olimpiyatları" başladı
        Adana'da "Ormancılık Olimpiyatları" başladı
        Adana'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı
        Adana'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı
        Adana'da aranan 2 firari hükümlü yakalandı
        Adana'da aranan 2 firari hükümlü yakalandı
        Adana'da bir kişinin bıçakla yaralanmasına ilişkin 6 sanık hakkında dava aç...
        Adana'da bir kişinin bıçakla yaralanmasına ilişkin 6 sanık hakkında dava aç...
        Adana'da evde çıkan yangın söndürüldü
        Adana'da evde çıkan yangın söndürüldü
        Adana'da 2 motosiklet sürücüsünün yaralandığı trafik kazaları kamerada
        Adana'da 2 motosiklet sürücüsünün yaralandığı trafik kazaları kamerada