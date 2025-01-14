Adana'da ruhsatsız depoda 145 bin 520 kutu ilaç ele geçirildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki ruhsatsız bir depoda 145 bin 520 kutu ilaç ele geçirildi, baba ve oğlu gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstiklal Mahallesi'ndeki bir ruhsatsız depoda çok sayıda ilaç bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Depoya operasyon düzenleyen ekipler, İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerinin desteğiyle yaptıkları aramada reçeteye tabi 145 bin 520 kutu ilaç ele geçirdi.

Kötü koşullara sahip depodaki ilaçların çoğunun barkodunun bulunmadığı da tespit edildi.

Depoyu kiraladığı öne sürülen baba S.C. (68) ve oğlu O.C. (37) "Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticaretini yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

S.C. ifadesinde, depoyu oğlunun kiraladığını ve ilaçların ona ait olduğunu, O.C. ise ilaçların kendisine ait olmadığını iddia etti.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.