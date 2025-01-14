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        Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis istemiyle dava

        Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturmada tutuklanan sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 09:59 Güncelleme: 14.01.2025 - 09:59
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        Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis istemiyle dava
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        Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturmada tutuklanan sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu iddiasıyla 30 Aralık 2024'te tutuklanan H.C. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Sanık H.C. için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, H.C'nin DEAŞ'a katılımı arttırmak adına örgütsel toplantılar yaptığı, dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın tespit edildiği ve örgütsel eğitim aldığı belirtildi.

        H.C'nin DEAŞ üyeliğinden işlem yapılan kişilerle irtibatının bulunduğu, eylem ve faaliyetlerini yürütürken kod isim kullandığı, Suriye'de örgütün gerçekleştirdiği silahlı çatışmalarda aktif yer aldığı, cep telefonunda Suriye'de kamuflaj ve uzun namlulu silahla yürüttüğü faaliyetlere ilişkin fotoğrafların tespit edildiği kaydedilen iddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılaması, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince yapılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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