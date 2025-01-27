Adana'da pide ekmeğinin altına gizlenmiş uyuşturucu hap ele geçirildi

Gözaltına alınan M.K'nin emniyetteki ifadesinde, "Motosikletteki haplar başkasına aitti, onların ağrı kesici olduğunu düşünüyordum." dediği öğrenildi.

M.K'nin (26) kullandığı motosikletin sepet kısmındaki poşette pide ekmeğinin altına gizlenmiş 972 uyuşturucu hap bulan ekipler, şüphelinin evinde de arama yaptı. Evdeki yastığın altında da 703 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde pide ekmeğinin altında ve bir evde 1675 uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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