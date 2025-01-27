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        Adana'da pide ekmeğinin altına gizlenmiş uyuşturucu hap ele geçirildi

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde pide ekmeğinin altında ve bir evde 1675 uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 10:12 Güncelleme: 27.01.2025 - 10:12
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        Adana'da pide ekmeğinin altına gizlenmiş uyuşturucu hap ele geçirildi
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde pide ekmeğinin altında ve bir evde 1675 uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yeşilbağlar Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında ihbar üzerine bir motosikleti durdurdu.

        M.K'nin (26) kullandığı motosikletin sepet kısmındaki poşette pide ekmeğinin altına gizlenmiş 972 uyuşturucu hap bulan ekipler, şüphelinin evinde de arama yaptı. Evdeki yastığın altında da 703 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan M.K'nin emniyetteki ifadesinde, "Motosikletteki haplar başkasına aitti, onların ağrı kesici olduğunu düşünüyordum." dediği öğrenildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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