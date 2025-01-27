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        Adana'da kamyonette 2 milyon 350 bin makaron ele geçirildi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kamyonette 2 milyon 350 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 09:37 Güncelleme: 27.01.2025 - 09:51
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        Adana'da kamyonette 2 milyon 350 bin makaron ele geçirildi
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kamyonette 2 milyon 350 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak sigara ve makaron ticaretinin önüne geçilmesi için çalışma başlattı.

        Ekipler, Sarıhamzalı Mahallesi'nde durdurulan bir kamyonette 2 milyon 350 bin makaron ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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