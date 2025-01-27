Adana'da yangın çıkan evde hasar oluştu
Adana'nın Kozan ilçesinde, evin bahçesinde peynir yapımında kullanılacak sütü kaynatmak için yakılan ateş yangına neden oldu.
Adana'nın Kozan ilçesinde, evin bahçesinde peynir yapımında kullanılacak sütü kaynatmak için yakılan ateş yangına neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Çanaklı Mahallesi'ndeki bir evde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan ekipler, evin ardiye bölümünden yükselen alevlere müdahale etti.
Ekiplerce kısa sürede söndürülen yangın sonucu evde hasar oluştu.
Yangının peynir yapımında kullanılacak sütü kaynatmak için bahçede yakılan ateşin tamamen söndürülmemesi nedeniyle çıktığı tespit edildi.
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