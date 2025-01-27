Adana'da motosikletine sakladığı uyuşturucuyu satarken yakalanan sanığa dava

İddianamede, M.Ş'nin gece saatlerinde buluştuğu D.G'ye motosikletin gövde kısmına gizlediği ve peçeteye sardığı 60,2 gram sentetik uyuşturucuyu verirken polis ekiplerince yakalandığı, evinde de hassas terazi ele geçirildiği belirtildi.

Sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

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