Adana'da motosikletine sakladığı uyuşturucuyu satarken yakalanan sanığa dava
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, motosikletine gizlediği sentetik uyuşturucuyu satarken yakalanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, motosikletine gizlediği sentetik uyuşturucuyu satarken yakalanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.
Polis ekiplerince Fatih Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda yakalanan ve 16 Haziran 2024'te tutuklanan M.Ş. hakkında cumhuriyet savcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.
Sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
İddianamede, M.Ş'nin gece saatlerinde buluştuğu D.G'ye motosikletin gövde kısmına gizlediği ve peçeteye sardığı 60,2 gram sentetik uyuşturucuyu verirken polis ekiplerince yakalandığı, evinde de hassas terazi ele geçirildiği belirtildi.
İfadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.
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