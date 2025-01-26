Adana'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Ahmet Y. idaresindeki 07 AUZ 388 plakalı otomobil, Karacaoğlan Mahallesi'nde Hasan Ö. yönetimindeki 01 ANZ 877 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sürücü, ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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