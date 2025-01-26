"Uluslararası Adana Rhapsody Piyano Festivali ve Yarışması" tamamlandı

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Devlet Konservatuvarı tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Uluslararası Adana Rhapsody Piyano Festivali ve Yarışması" sona erdi.

Mithat Özsan Amfisi'nde 6 gün süren festival ve yarışmanın sonunda düzenlenen törenle ödüller sahiplerini buldu.

Görme engelli piyanist Ekrem Özcan Yılmaz'a, piyanist Emre Şen tarafından jüri özel ödülü verildi.

ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, Adana'da çok önemli bir sanat dünyası bulunduğunu söyledi.

Uluslararası anlamda daha çok gelişmeyi hedeflediklerini belirten Beriş, şunları kaydetti:

"Bunlar keyif alacağımız, performanslarıyla öne çıkan gençlerimizi ve çocuklarımızı göreceğimiz, tanıyacağımız ilk adımlar. Önümüzdeki dönemde festivalimizin etki alanını genişleterek daha fazla kişiye ulaşarak, daha fazla sanatçı ve yarışmacı genci aramızda görmek istiyoruz."

Konservatuvar Müdürü Prof. Dr. Ülviyye Akbaş da yarışmada, farklı ülke ve illerden gelen 6-26 yaş aralığındaki gençlerden oluşan 5 yaş kategorisinin bulunduğunu dile getirdi.

Festivalde birbirinden güzel performanslara tanıklık ettiğini vurgulayan Akbaş, "Bu yarışma, sonuçlarından ziyade genç piyanistlerin emeklerini ve yeteneklerini sergileme aynı zamanda onlarla buluşma ve tanışma platformu olarak değerlendirilmeli. Ama eminim ki burada dinlediğimiz birçok genç ilerde yurt içinde ve yurt dışında yeteneklerini çok önemli sahnelerde sergileyip isimlerini hepimize duyuracaklar." diye konuştu.

Etkinlik, anı fotoğrafı çektirilmesiyle son buldu.