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        Motosikletindeki pidenin arasından 972 uyuşturucu hap çıktı

        ADANA'danarkotik polisinin takip edip, ara sokakta durdurduğu Muhammed K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 10:02 Güncelleme: 27.01.2025 - 10:05
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        Motosikletindeki pidenin arasından 972 uyuşturucu hap çıktı
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        ADANA'danarkotik polisinin takip edip, ara sokakta durdurduğu Muhammed K.'nin (26) motosikletinin sepetinde, pidenin arasına gizlenmiş 972 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma kapsamında Suriye uyruklu Muhammed K.'yi teknik ve fiziki takibe aldı. Muhammed K.'nin Seyhan ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde motosikletle sevkiyat yaptığını belirleyen polis, sokaklarda önlem aldı. Ekipler, ara sokakta motosikleti durdurup, Muhammed K.'yi ters kelepçe takarak gözaltına aldı. Motosikletin sepetinde yapılan aramada, pidenin arasına gizlenmiş 972 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        'BANA EMANET OLARAK VERDİ'

        Ekipler, şüphelinin aynı mahalledeki evinde yaptığı aramada da yatak odasındaki yastığın altında 703 uyuşturucu hap buldu. Emniyete götürülen Muhammed K., sorgusunda, uyuşturucu kullandığını ancak satış yapmadığını öne sürerek, "Bu haplar başkasına ait, bana emanet olarak verdi. Kim olduğunu bilmiyorum ancak geri alacaktı. Hapların uyuşturucu değil, ağrı kesici olduğunu düşünüyordum" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammed K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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