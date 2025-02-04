Adana İl Sağlık Müdürlüğüne 17 yeni araç tahsis edildi

Adana İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilen 17 yeni araç hizmete başladı.

Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen 7 ambulans, 6 UMKE, 3 evde sağlık hizmeti ve 1 gezici sağlık hizmeti aracı için anahtar teslim töreni düzenlendi.

Vali Yavuz Selim Köşger, Adana Sağlık Müdürlüğü'ndeki törende, araçların temininde emeği geçenlere teşekkür etti.

Her olağanüstü hadisede sağlık çalışanlarının ne kadar büyük fedakarlıklar yaptığını gördüklerini belirten Köşger,

"Son yüzyılda dünyanın en büyük doğal afetlerinden birisine maruz kaldık. 11 şehrimizde aynı anda yıkım oldu. Adana'da sağlık çalışanlarının nasıl çalıştıklarını ben yoktum ama biliyorum. Adana Şehir Hastanesine helikopterlerin birinin gidip geldiğini biliyoruz. Bu, sağlık çalışanlarının fedakarlığıyla oldu ama devletimizin de gücünü gösteren bir şey." diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Halil Nacar da Acil Sağlık Hizmetlerinde kullanılmak üzere Türkiye Deprem Sonrası İyileştirme ve Yeniden İnşa Projesi ile Afet ve Acil durumlara hazırlık çalışmaları kapsamında araçların temin edildiğini söyledi.

Evde sağlık hizmeti hakkında da bilgi veren Nacar, kayıtlı 13 bin 691 hastaya hizmet verildiğini ve geçen yıl 67 bin 929 hasta ziyareti gerçekleştirildiğini söyledi.

Konuşmanın ardından Köşger ve katılımcılar kurdele keserek araçları hizmete aldı.

Törene Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ ile davetliler katıldı.