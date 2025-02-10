Afrika ve Adana'da yakalanan terör örgütü El Kaide üyesi 2 kardeş hakim karşısında

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'deki üsleri ile konvoyuna yönelik terör saldırısı yaptığı belirlenen ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Afrika'da operasyonla yakalanan terör örgütü El Kaide üyesi Ahmet Baykara ile Suriye'de eylemleri birlikte gerçekleştirdiklerini itiraf ettiği Adana'daki ağabeyi Yusuf Baykara'nın yargılanmasına başlandı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, haklarında "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istenen tutuklu sanıklar Ahmet ve ağabeyi Yusuf Baykara cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.

Tanık A.Ö. ile avukatlar da duruşma salonunda hazır bulundu.

Beyanı alınan A.Ö, sanıklardan Yusuf Baykara ile Suriye'de tanıştığını iddia ederek, şunları anlattı:

"Örgüt içinde kendisine kod adı verildiğini biliyorum. 2016'da El Kaide'ye katıldığımda Yusuf Baykara bana silah eğitimi veren kişidir. Bu 45 günlük eğitim kapsamında hafiften ağır silahlara kadar 6-7 çeşit silah eğitimi aldım. Her eğitimin hocası farklıydı. Yusuf Baykara bana AK-47 kullanımı eğitimi verdi."

Yusuf Baykara ise iddiaların doğru olmadığını ve tanığı tanımadığını öne sürerek, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Daha önce verdiğim beyanlarım geçerli değildir. Suriye'ye insani yardım amaçlı gitmiştim. Herhangi bir terör örgütüne katılmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Ahmet Baykara da terör örgütü El Kaide yapılanmasında yer almadığını savunarak, "Eylem ve saldırı planı yapmadım. Suriye'ye yardım faaliyetlerinde bulunmak için gitmiştim. Daha önceki ifadelerim geçerli değildir. Yusuf Baykara'nın da örgütsel faaliyetlere katılmadığını biliyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum." beyanında bulundu.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar verip dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.