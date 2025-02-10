Kozan'da huzur ve güven uygulaması yapıldı

Denetimlerde 39 sürücüye para cezası da uygulayan ekipler, 16 aracı ise trafikten men etti.

Çeşitli suçlardan aranan 5 şüphelinin yakalandığı çalışmada, 2 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 14 fişek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

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