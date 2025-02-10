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        Kozan'da huzur ve güven uygulaması yapıldı

        Adana'nın Kozan ilçesinde polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 16:20 Güncelleme: 10.02.2025 - 16:20
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        Kozan'da huzur ve güven uygulaması yapıldı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 3-10 Şubat'ta 33 farklı noktada uygulama yapıldı.

        Çeşitli suçlardan aranan 5 şüphelinin yakalandığı çalışmada, 2 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 14 fişek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

        Denetimlerde 39 sürücüye para cezası da uygulayan ekipler, 16 aracı ise trafikten men etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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