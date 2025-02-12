Adana'da park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Tufanpaşa Mahallesi'nde park halindeki İ.B'ye ait otomobil henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

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