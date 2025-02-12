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        Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis istemiyle dava

        Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturmada tutuklanan sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 09:20 Güncelleme: 12.02.2025 - 09:20
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        Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis istemiyle dava
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        Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturmada tutuklanan sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu iddiasıyla 5 Ocak'ta tutuklanan İ.G. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

        İddianamede, İ.G'nin DEAŞ'a katılımı artırmak adına örgütsel toplantılar yaptığı, dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın tespit edildiği ve örgütsel eğitim aldığı belirtildi.

        İ.G'nin DEAŞ üyeliğinden işlem yapılan kişilerle irtibatının bulunduğu, eylem ve faaliyetlerini yürütürken kod isim kullandığı, Suriye'de örgütün gerçekleştirdiği silahlı çatışmalarda aktif yer aldığı, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında DEAŞ üyeliğinden soruşturma yürütülen A.K.A'nın bilgisayarında yapılan incelemede sanığa ait, örgütsel silahlı eğitimlere katıldığına dair görüntülerin bulunduğu, cep telefonunda Suriye'de kamuflaj ve uzun namlulu silahla yürüttüğü faaliyetlere ilişkin fotoğrafların tespit edildiği kaydedilen iddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        Hakkındaki suçlamaları reddeden tutuklu sanık hakkında hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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