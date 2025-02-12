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        Deposunda 28 milyon kaçak makaron ele geçirildi, 'Çarşıda ucuz görünce aldım' dedi

        ADANA'da polis, Barış A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 10:52 Güncelleme: 12.02.2025 - 10:55
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        Deposunda 28 milyon kaçak makaron ele geçirildi, 'Çarşıda ucuz görünce aldım' dedi
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        ADANA'da polis, Barış A.'nın (45) deposuna yaptığı baskında piyasa değeri 20 milyon TL olan 28 milyon 150 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki ifadesinde "Çarşıda bunları ucuz görünce alıp stok yaptım" dediği öğrenildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Barış A.'nın gümrük kaçağı makaron ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Barış A.’nın Yüreğir ilçesindeki Güzelevler Mahallesi’nde bulunan deposuna operasyon düzenleyen polis, piyasa değeri 20 milyon TL olan 28 milyon 150 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirdi.

        Gözaltına alınan Barış A., emniyette verdiği ifadede "Çarşıda bunları ucuz görünce alıp stok yaptım. Daha sonra satacaktım" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Barış A., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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