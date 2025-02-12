Deposunda 28 milyon kaçak makaron ele geçirildi, 'Çarşıda ucuz görünce aldım' dedi

ADANA'da polis, Barış A.'nın (45) deposuna yaptığı baskında piyasa değeri 20 milyon TL olan 28 milyon 150 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki ifadesinde "Çarşıda bunları ucuz görünce alıp stok yaptım" dediği öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Barış A.'nın gümrük kaçağı makaron ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Barış A.’nın Yüreğir ilçesindeki Güzelevler Mahallesi’nde bulunan deposuna operasyon düzenleyen polis, piyasa değeri 20 milyon TL olan 28 milyon 150 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirdi.

Gözaltına alınan Barış A., emniyette verdiği ifadede "Çarşıda bunları ucuz görünce alıp stok yaptım. Daha sonra satacaktım" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Barış A., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.