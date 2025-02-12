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        Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 15 yıla kadar hapis istemi

        Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem askeri yapılanmasında yer aldığı öne sürülen eski astsubay hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 10:22 Güncelleme: 12.02.2025 - 10:22
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        Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 15 yıla kadar hapis istemi
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        Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem askeri yapılanmasında yer aldığı öne sürülen eski astsubay hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Cumhuriyet savcılığınca, FETÖ ile bağlantılı olduğu iddiasıyla 20 Ağustos 2024'te adli kontrol tedbiri uygulanan R.Z. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Tutuksuz sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, eski astsubay R.Z'nin, FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasında yer aldığı ve örgüte finansal destekte bulunduğu aktarıldı.

        Sanığın, FETÖ'nün "mahrem imamları" tarafından büfe, market, fatura ödeme merkezi gibi yerlerdeki sabit ve ankesörlü hatlardan 12 kez arandığının tespit edildiği belirtilen iddianamede, R.Z'nin çalıştığı komutanlar hakkında "mahrem imamlara" bilgi verdiği, gizlilik içinde örgütsel buluşma ve görüşmelere katıldığı ifade edildi.

        İddianamedeki beyanında hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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