Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 15 yıla kadar hapis istemi

Sanığın, FETÖ'nün "mahrem imamları" tarafından büfe, market, fatura ödeme merkezi gibi yerlerdeki sabit ve ankesörlü hatlardan 12 kez arandığının tespit edildiği belirtilen iddianamede, R.Z'nin çalıştığı komutanlar hakkında "mahrem imamlara" bilgi verdiği, gizlilik içinde örgütsel buluşma ve görüşmelere katıldığı ifade edildi.

Cumhuriyet savcılığınca, FETÖ ile bağlantılı olduğu iddiasıyla 20 Ağustos 2024'te adli kontrol tedbiri uygulanan R.Z. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

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