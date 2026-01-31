Habertürk
        Haberleri

        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Protezle yürümeye başlayan 13 yaşındaki Melike'nin hayali avukat olmak

        YAKUP SAĞLAM - Kahramanmaraş'ta depremde kaybettiği sol bacağının yerine, Adana'daki Çocuk İyilik Merkezi'nde takılan protezle tekerlekli sandalyeden kurtulan 13 yaşındaki Melike Esma Şavkılı, eğitim hayatını sürdürüp avukat olmayı hedefliyor.

        Giriş: 31.01.2026 - 11:43
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Protezle yürümeye başlayan 13 yaşındaki Melike'nin hayali avukat olmak
        YAKUP SAĞLAM - Kahramanmaraş'ta depremde kaybettiği sol bacağının yerine, Adana'daki Çocuk İyilik Merkezi'nde takılan protezle tekerlekli sandalyeden kurtulan 13 yaşındaki Melike Esma Şavkılı, eğitim hayatını sürdürüp avukat olmayı hedefliyor.

        Şavkılı'nın ailesiyle yaşadığı Dulkadiroğlu ilçesindeki Serçin Apartmanı, 6 Şubat 2023'teki depremde yıkıldı.

        Babası, ablası ve ağabeyinin yaşamını yitirdiği enkazdan 102 saat sonra Rize'den gelen Çayeli Bakır İşletmeleri Maden Kurtarma Timi tarafından yaralı kurtarılan çocuk, Kayseri Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Beton blok altında kalan sol bacağı diz üstünden ampute edilen Şavkılı'ya, afette uzuvlarını kaybeden kişilere destek sağlanması amacıyla Çukurova Üniversitesi bünyesinde kurulan Çocuk İyilik Merkezi yardım eli uzattı.

        Şavkılı, merkezde 2 yıl önce yapılan operasyonda bacağına takılan protez sayesinde tekerlekli sandalye kullanmaktan kurtuldu.

        Kahramanmaraş'ta eğitimini sürdüren 7'nci sınıf öğrencisi Şavkılı, belli aralıklarda bacağını güçlendirmek için merkezde fizik tedavi görüyor.

        Okul hayatını sürdürüp avukat olmayı hedefleyen Şavkılı, hayaline ulaşmak için çaba sarf ediyor.

        - "Her şeyin üstesinden gelerek yürümeye ve okula gitmeye başladım"

        Melike Esma Şavkılı, AA muhabirine, depremden sonra annesiyle zor günler geçirdiğini söyledi.

        Fizyoterapi için Kahramanmaraş'tan Adana'ya geldiklerini dile getiren Şavkılı, "Protez diye bir şey olduğunu bilmiyordum. Öyle kalacağımı düşünüyordum. Çocuk İyilik Merkezi sayesinde protez bacağıma kavuştum." dedi.

        Babasını rüyasında görmesinin ardından yürümek için azmettiğini vurgulayan Şavkılı, şöyle konuştu:

        "Rüyamda babam bana, 'Sen çok güçlü bir kızsın, yürüyebilirsin' dedi. Yürüyeceğimi hiç düşünmemiştim, hep böyle yatarım, bir yerlere gidemem, otururum diye düşünüyordum. Bacağım kendi kendine gelir sanıyordum. Aslında bana protez bacak taksalar bile düşeceğimi düşünüyordum ama o rüyayı gördükten sonra fikrim değişti. Hiçbir şey yapamam zannediyordum ama her şeyin üstesinden gelerek yürümeye ve okula gitmeye başladım."

        Şavkılı, eğitim hayatına devam edeceğini belirterek, "Yıkılan evleri gördükten sonra avukat olmaya karar verdim çünkü orada müteahhitler yüzünden haksızlığa uğrayan çok kişi oldu. O yüzden inşallah avukat olacağım. Avukat olmak için derslerime çok sıkı çalışıyorum. Bol bol kitap okuyorum." ifadesini kullandı.

        - "Melike ile hayata tutundum"

        Anne Canan Şavkılı da kızıyla yeni bir hayata başladıklarını söyledi.

        Depreme uykuda yakalandıklarını anlatan Şavkılı, "Melike çok güçlü bir kız, beni enkazda uyutmadı. Sürekli bana 'Anneciğim yanımdasın, iyi ki yanımdasın' diyordu. Çaresizliğin ne olduğunu o an anladım. Melike ile hayata tutundum. Bana yaşam kaynağı oldu." diye konuştu.

        Kızının yeniden ayağa kalkmasının sevincini yaşadığını dile getiren Şavkılı, şunları kaydetti:

        "Çocuğumun yürüyebilmesi, ayakta olabilmesi, hiç kimseye muhtaç olmadan kendi kendine yürüyebilmesi çok güzel bir şey. Yürümesi bize umut oldu. 'Avukat olmak istiyorum.' diyor. Bütün haksızlıklara karşı herkesi savunabilmeyi istiyor. Çok hayat dolu bir çocuk, benim en büyük yaşama sevincim. Avukat olması için en büyük destekçisi ben olacağım. Azimli ve güçlü bir kız, her şeyi başarır. Onunla gurur duyuyorum."

        Şavkılı, depremden sonra kendilerini yalnız bırakmayan Çocuk İyilik Merkezi görevlilerine teşekkür etti.

