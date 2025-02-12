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        Adana'da motosikletle kaçmaya çalışan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

        Adana'da polisin "dur" ikazına rağmen motosikletle kaçmaya çalışan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 05:18 Güncelleme: 12.02.2025 - 05:35
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        Adana'da motosikletle kaçmaya çalışan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
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        Adana'da polisin "dur" ikazına rağmen motosikletle kaçmaya çalışan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

        Merkez Seyhan ilçesinde devriye görevi yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendiği plakasız motosikleti durdurmak istedi.

        Ekiplerin "dur" ikazlarına uymayan sürücünün motosikletle Atatürk Caddesi'nden Ziyapaşa Bulvarı'na doğru kaçmaya başlaması üzerine durum telsiz anonslarıyla diğer ekiplere bildirildi.

        Motosikletle Ziyapaşa Bulvarı'nda ilerlemeye devam eden şüpheli, refüje ve polis aracına çarpıp kaza yapınca yaya olarak kaçmaya devam etti.

        Ara sokaklara girerek izini kaybettirmek isteyen şüpheli, Ramazanoğlu Caddesi'nde kovalamaca sonucu yakalandı.

        Gözaltına alınan şüpheli ve motosiklet incelenmek üzere polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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